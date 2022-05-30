"Чтобы не снимали негатив". Депутат предлагает запретить в школах телефоны

Депутат ответил, что, если будет введен запрет на телефоны в школах, надо будет коснуться и вопроса школьной формы.

Депутат Ырысбек Атажанов предлагает запретить ученикам носить в школу "дорогие телефоны". Об этом он сказал сегодня, 30 мая, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике, где обсуждался законопроект о вводе штрафа за оскорбление учителей.

По его словам, дети носят в образовательные учреждения телефоны, снимают негатив и конфликты и выкладывают в Сеть.

"Чтобы этого не было, может, запретить школьникам носить дорогие телефоны, как считаете?" - спросил он инициатора поправок в Кодекс о нарушениях Мирлана Самыйкожо.

Депутат ответил, что, если будет введен запрет на телефоны в школах, надо будет коснуться и вопроса школьной формы.

"Надо разрабатывать отдельный законопроект о поведении в школе, форме и другом", - сказал Самыйкожо.

Камила Талиева в свою очередь подчеркнула, что конфликты случаются в каждой школе: "везде есть хулиганы-школьники, родители капризные сейчас, да и учителя тоже не белые-пушистые".

"Чтобы исключить негатив в школе и улучшить качество образования, в классах надо устанавливать камеры видеонаблюдения. Тогда и учителя будут нормально преподавать, а то начнут урок, потом с телефоном выходят и все 45 минут разговаривают, дети сидят", - заявила она.

Источник: kaktus.media