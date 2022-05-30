"Чтобы не снимали негатив". Депутат предлагает запретить в школах телефоны

Депутат ответил, что, если будет введен запрет на телефоны в школах, надо будет коснуться и вопроса школьной формы.
Депутат Ырысбек Атажанов предлагает запретить ученикам носить в школу "дорогие телефоны". Об этом он сказал сегодня, 30 мая, на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике, где обсуждался законопроект о вводе штрафа за оскорбление учителей.
По его словам, дети носят в образовательные учреждения телефоны, снимают негатив и конфликты и выкладывают в Сеть.
"Чтобы этого не было, может, запретить школьникам носить дорогие телефоны, как считаете?" - спросил он инициатора поправок в Кодекс о нарушениях Мирлана Самыйкожо.
Депутат ответил, что, если будет введен запрет на телефоны в школах, надо будет коснуться и вопроса школьной формы.
"Надо разрабатывать отдельный законопроект о поведении в школе, форме и другом", - сказал Самыйкожо.
Камила Талиева в свою очередь подчеркнула, что конфликты случаются в каждой школе: "везде есть хулиганы-школьники, родители капризные сейчас, да и учителя тоже не белые-пушистые".
"Чтобы исключить негатив в школе и улучшить качество образования, в классах надо устанавливать камеры видеонаблюдения. Тогда и учителя будут нормально преподавать, а то начнут урок, потом с телефоном выходят и все 45 минут разговаривают, дети сидят", - заявила она.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!