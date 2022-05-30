За неуважение к учителю предлагают штрафовать или арестовывать

Инициаторами выступили депутаты Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо, Улан Бакасов.
Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ввести ответственность за оскорбление и неуважительное отношение к учителям. Соответствующий законопроект сегодня рассматривал комитет ЖК по социальной политике.
Инициаторами выступили депутаты Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо, Улан Бакасов.
По их словам, проект закона о введении ответственности за проявление неуважительного отношения к педагогическим работникам разработан для установления ответственности за неуважительное отношение, выражающееся в форме оскорблений, нецензурной брани, непристойного поведения, оскорбительного приставания и демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов по отношению к педагогическим работникам.
«Участившиеся случаи оскорбления, даже нападения на педагогических работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности со стороны обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся влекут не только значительное снижение доступности образования, но и умаление особого правового статуса педагогических работников в обществе, признаваемого и гарантированного Конституцией, законами «О статусе учителя» и «Об образовании»», — говорится в справке-обосновании.
Так, предлагается, что при оскорблении и неуважительном отношении учащихся 12-16 лет их родители или попечители будут платить штраф в 20 расчетных показателей (2 тыс. сомов). В случае повторения деяния в течение года штраф составит 50 расчетных показателей (5 тыс. сомов) или арест до 3-5 дней.
Источник: bulak.kg
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