Внешний госдолг растет: власти берут еще два кредита на $47 миллионов

Он пояснил, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться на парламентском комитете по бюджету и финансам.
Международная ассоциация развития и Международный фонд сельского хозяйства предоставят Кыргызстану два новых кредита. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.
Он пояснил, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться на парламентском комитете по бюджету и финансам.
Нардеп пояснил, что Международная ассоциация развития выделяет 25 миллионов долларов в виде кредита и такую же сумму - грант. Средства пойдут в помощь Гарантийному фонду, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и на выдачу им беспроцентных займов. Возвратность последних параментарий поставил под сомнение.
Также Международный сельскохозяйственный фонд выделит республике 22 миллиона долларов. При этом, хотя формально эти средства должны пойти на развитие и поддержание пастбищ, уже в кредитном соглашении говорится о том, что значительная часть финансов будет направлена на проведение семинаров, тренингов и оплату консультантов и помощников.
Источник: vb.kg
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