Сын не носил бороду, пока был жив отец, — беседа о древнем QR-коде кыргызов

Этнограф рассказал о значении одежды кыргызов, поведении мужчины и традициях нашего народа.

Sputnik Кыргызстан побеседовал с этнографом, кандидатом исторических наук Октябрем Капалбаевым и узнал, почему так важно возрождать кыргызские традиции.

— Сегодня возрождается интерес к традициям кыргызов. С чем это связано?

— Вы правы. Мы очень древний и героический народ. Так, китайские историки нашли документы, подтверждающие, что еще в Х веке кыргызский народ оказывал гуманитарную помощь Китаю. Скоро эти летописи будут предоставлены нам, да и наши историки постоянно работают над неизвестными страницами нашей истории. Как бы ни развивались технологии, люди все равно будут обращать взор к истории, к поиску корней. Причиной того, что сегодня западная цивилизация отошла от общечеловеческих ценностей и пропагандирует непонятную нормальному человеку идеологию, стало то, что они растеряли свои корни, культурную основу. А нас, современных кыргызов, наоборот, интересует, какими были батыры, описанные в легендах и эпосах, как жили наши предки.

— Сегодня даже многие молодые люди носят бороды. Расскажите о значении бороды у кыргызов?

— Если говорить о бороде, то ее носили еще в древние времена, начиная от батыров, описанных в эпосах, — Манаса, Чубака, Сыргака и заканчивая Эр Эшимом, ханом Садыром, Эсенгулом, защищавшим кыргызский народ от нашествий джунгар, калмыков и других захватчиков. Но в ношении усов и бороды, как и во всем остальном (одежде, еде и так далее) у кыргызов были свои правила.

Так, если у мужчины еще был жив отец, отпускать бороду не было принято. И это правило действовало независимо от возраста мужчины. Это признак уважения к старшему поколению. Отсутствие бороды даже у пожилого мужчины говорило, что его отец в добром здравии и люди искренне восхищались таким человеком, относились к нему с уважением.

У кыргызов существовал "немой" язык в одежде, жестах, мимике. То есть, не расспрашивая человека, только по его внешнему виду можно было узнать многое о нем. Это был своеобразный QR-код, по которому можно считать данные о происхождении, положении, возрасте и семье.

— А почему бороду не отращивали те, чей отец был еще жив?

— Мы относимся к ханафитскому масхабу — одной из четырех каноничных правовых школ ислама суннитского толка. Там четко говорится, что нужно соблюдать традиции. Кыргызские традиции не противоречат исламу, более того, очень даже подходят.

Есть такая фраза: "У него отросла отцовская борода". Кыргызы очень уважительно относились к ушедшим предкам. Издревле в доме, где умер человек, не режут скот, чтобы душа скончавшегося спокойно ушла в мир иной. У кыргызов перед душами был благоговейный страх, они верили, что, когда человек будет испытывать трудности, души предков помогут ему преодолеть их.

Именно поэтому в течение семи дней вся посуда в доме умершего перевернута вверх дном — это знак того, что здесь не готовят пищу. В течение тех же семи дней сын умершего не бреется — это признак скорби. К сожалению, многие уже не знают истинного значения традиций — типа что ужасного в том, что веник смотрит метловищем вверх, что человек облокачивается на угол стены на пороге или упирает руки в бока. Но это выработанные тысячелетиями жизненные правила, в народе их объясняли просто — будет плохо, дурной знак. За всем этим целый кладезь знаний для воспитания молодежи. Так, если человек часто упирает руки в бока, это говорит о его упрямом и дурном характере, неуважении к окружающим, тем самым он показывает свою невоспитанность. А правило не стричь ногти в доме (имеется в виду в жилой комнате), которое практически все слышали с детства, было обычным призывом к чистоте.

Вообще, кыргызы не любили много говорить и могли тем или иным положением вещи, одежды или посуды очень тонко показать отношение к человеку. Сегодня, к сожалению, мы любим много говорить и не умеем слушать. Так, современные девушки могут позволить себе надеть элечек, а ведь у этого головного убора тоже есть правила ношения, и отношение к нему соответствующее. Элечек могли надевать только замужние женщины, да и то лишь те, что уже закрепили свое положение в роду и заработали авторитет трудом и умом.

С древности кыргызы высоко ценили свободу и справедливость. Человек, уважающий свою независимость, был очень внимателен и строг к себе. Даже в заплетании кос были особый смысл и четкие правила.

Сегодня мы многое не рассказываем детям из народных традиций, поэтому они постепенно забываются, уходят из нашей жизни. Даже когда цитируем великих мыслителей, говорим: "Сократ так говорил" или "Аристотель это писал". А почему мы приводим в пример западных философов, а не наших мудрецов? Ведь Бакай-ата (наставник Манаса), Мойт-аке, Сарт-аке (кыргызские мыслители и мудрецы XVIII века) тоже были великими философами, которые сделали очень много для сохранения кыргызского народа. Я сейчас лишь подчеркиваю, что человек должен знать свои корни.

— Как ценности и традиции, о которых вы так интересно рассказываете, можно возродить и внедрить в современное общество?

— Как вы знаете, все начинается с семьи, с воспитания детей. У кыргызов до 12 лет воспитанием сыновей занималась мать, которая в форме напевов, сказок могла даже рассказать о санжыре (генеалогическая родословная). "Ты такого-то рода, сынок, ты потомок великого воина. Должен таким же героем стать, как жеребенок великого рода", — говорили матери своим отпрыскам. Как говорится в пословице: "Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат" ("Тот, кто видел отца, пускает стрелы, тот, кто видел мать, кроит шубы"). Затем 12-летнего подростка отдавали на воспитание отцу, который, например, на охоте знакомил его с окружающим миром, учил отношению к природе и традициям.

Так, например, сегодня мы еще умеем заходить в дом, а вот выходить уже разучились. У кыргызов первыми из дома выходят аксакалы, а сейчас мы чаще всего делаем это первыми, тем самым выказывая неуважение и показывая свою невоспитанность, ссылаясь на спешку, дела и прочее. Как говорится, все у нас сегодня мудрецы и каждый по-своему баатыр.

— Сегодня модно говорить о равноправии полов, правах человека. А была ли у кыргызов, например, демократия?

— Демократия была у кыргызов с древнейших времен, причем она была истинной — права людей соблюдались очень четко. Если говорить о равноправии полов, то кыргызы никогда не ставили женщину на второе место и не считали ее ниже достоинством. Наоборот, место женщины и матери было намного выше, и куда бережнее было отношение к ним. Матери, кстати, тоже управляли родами и давали благословение, а при решении важных вопросов их мнение обязательно учитывалось. И таких примеров много.

Сегодня, когда рассказываешь о традициях, великих предках, многие критикуют, считая, что возврат к этому якобы приведет к архаике. А некоторые, слыша о возвеличивании образа жизни предков и призывы к возрождению культуры, даже заявляют, что это равноценно впаданию общества в дикое средневековье. Знание и соблюдение традиций — это ни в коем случае не возвращение к прошлой жизни. Японцы, корейцы очень чтят и бережно охраняют свои традиции и историю и, несмотря на это, являются передовыми цивилизованными государствами, активно развиваются. Те же, кто растерял свои корни, забыл историю и даже не знает названий национальных музыкальных инструментов, сегодня внедряют глобализацию. Среди них есть такие, кто просто не признает свой народ, нацию, считают чуждым все, что связано с предками. При этом их нельзя осуждать и критиковать. Напомню, что из-за религиозных разногласий войной друг на друга шли даже родные братья, в многочисленных конфликтах погибли миллионы людей, исчезли многие народы.

Сегодня нужно не искать причины раздора, а быть единым целым, относиться друг к другу с уважением. Кыргызы всегда ценили слово и его силу. Наши предки создали целую империю — Кыргызский каганат — только благодаря тому, что были едины духом, а сегодня мы сильно разрознены и даже гнобим друг друга. У нашего народа много мудрости, пронесенной через века, нам необходимо не растерять ее.

— Каким был идеальный кыргызский мужчина?

— Описание мужского идеала можно прочитать в эпосе "Манас", а вот в других произведениях такой образ практически не встретишь. Например, возьмем малый эпос "Курманбек". Там главный герой не согласен с высказываниями отца и тем самым вызывает его гнев. И таких примеров масса. Сегодня даже маленькие дети пререкаются с родителями, многие считают, что таким образом они отстаивают свое мнение. Но у кыргызов не было так принято.

Кыргызский народ и все его традиции подчинены законам и правилам жизни, выработанным за тысячелетия. Возьмем правила поведения девочек — не смейся громко, сиди, собрав ноги, и так далее. Они учили скромности, воспитанности. А сейчас девочкам насаждают поведение типа "говори, что думаешь, делай, что хочешь". Но твое мнение может поддержать лишь один из десяти, а вот поведение будет видно всем десяти.

Хочется сказать, что каждому возрасту предназначено свое, аксакал тоже должен стареть достойно и соответствовать возрасту. Аксакал у кыргызов — человек, повидавший многое и вобравший мудрость, наставник, указывающий путь. У него просят благословения, ему никогда не преграждают дорогу. А тех, кто не имеет таких достоинств и несет откровенную чушь, просто язык не поворачивается назвать аксакалами.

Источник: sputnik.kg