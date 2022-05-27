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Наказан судья Таалайбек Турсунбеков, не позволивший гражданину давать показания на кыргызском языке

Служитель Фемиды получил за это замечание

Совет судей 27 мая на основании представления председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова наказан судья Таалайбек Турсунбеков. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Отмечается, что служитель Фемиды привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания за то, что нарушил право участника судебного процесса на дачу показания на кыргызском языке.

Источник: vesti.kg

           

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