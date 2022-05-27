29 мая станет Днем ЕАЭС

Жапаров поздравил коллег с наступающей годовщиной подписания договора.
29 мая будет объявлено Днем ЕАЭС, сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Главы государств намерены утвердить это решение сегодня.
Жапаров поздравил коллег с наступающим Днем ЕАЭС. Дата приурочена к очередной годовщине подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (29 мая 2014-го).
Источник: sputnik.kg
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