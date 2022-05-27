США ждут, что Кыргызстан подпишет новое соглашение о сотрудничестве

Он рассказал о том, что нового министра иностранных дел Кыргызстана пригласили в Вашингтон.
Помощник госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии, бывший посол в КР Дональд Лу во время встречи с представителями власти Кыргызстана 23 мая обсудил новое соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Об этом он сообщил "Азаттыку" .
"Мы подготовили соглашение и с нетерпением ждем его подписания в скором времени", - заявил американский чиновник.
Он рассказал о том, что нового министра иностранных дел Кыргызстана пригласили в Вашингтон.
"Государственный секретарь Блинкен с нетерпением ждет этой встречи. Недавно в Вашингтоне прошла встреча с рядом министров стран Центральной Азии, и мы также желаем установить отношения на высоком уровне с вашим правительством", - сказал Лу.
Отметим, с 23 по 27 мая американская делегация проехала с турне по странам Центральной Азии. Отечественный политолог Бакыт Бакетаев в интервью vb.kg высказал мнение, что главная цель визита гостей из Соединенных Штатов – уговорить руководство государств Центральной Азии повернуть свои страны против России.
Напомним, соглашение о сотрудничестве с США было денонсировано в одностороннем порядке в июле 2015 году.
Источник: vb.kg
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