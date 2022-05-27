Ишимбай Чунуев: Кыргызские горняки, работающие за границей, готовы вернуться домой

Я думаю, что текущее соглашение является правильным.

Благодаря политической воле президента Садыра Жапарова и усилиям председателя кабинета министров Акылбека Жапарова золоторудное месторождение Кумтор год назад было передано Кыргызстану, а Тенгиз Болтурук исполнял обязанности внешнего управляющего. Профессор и бывший глава Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев рассказал об изменениях, которые, по его мнению, произошли на Кумторе с момента введения временного управления и решениях, связанных с золотым рудником.

По его словам, Кумтор — это две стороны одной медали. С одной стороны – это современная передовая техника, высокие технологии, профессиональная команда. Другая сторона — правило, как не надо работать с инвесторами.

«Мы отдали месторождение иностранцам и не контролировали ее, поэтому теперь существует проблема ледников и экологии. Тенгиз Болтурук глубоко разбирается в металлургии, переработке руды и производстве. Когда он стал внешним менеджером, производство не останавливалось ни на минуту. Главное, что не было серьезных аварий. Это говорит о том, что команда профессиональная», — считает профессор.

Он напомнил и о данном в самом начале обещании временной администрации в первую очередь не трогать ледники и найти другие варианты. И действительно, на сегодня планируется подземная добыча, не ломая ледник. Более того, рудник должен был закрыться к 2025-2026 годам, но теперь его работу предлагается продлить до 2031 года благодаря внедрению инноваций.

Также Чунуев выразил удовлетворение тем фактом, что теперь на работу в компанию «Кумтор Голд Компани» берут молодых людей после стажировки.

«Раньше можно было в основном только стажировку пройти, без дальнейшего трудоустройства. Сейчас же студентов и инженеров везут на стажировку. Затем, если они пройдут аттестацию, они будут работать на руднике. Мне звонят кыргызские специалисты, работающие в настоящее время в Канаде, США и России, и спрашивают: «Есть ли какие-то изменения? Если будет стабильно, можем ли мы приехать и работать, если условия подходящие?» — рассказал он.

По мнению профессора, сотни кыргызстанских профессионалов, которые могли бы работать на благо своей страны, работают за рубежом.

Что касается заключенного мирного соглашения между Кыргызстаном и Centerra Gold Inc., Чунуев отметил, что в предыдущие годы этот вопрос поднимался несколько раз, но так и не был реализован ни одной из властей.

«Я думаю, что текущее соглашение является правильным. Ведь судебный процесс займет 5-10 лет. Кыргызстан за год показал, что может развивать «Кумтор» самостоятельно», — считает заслуженный геолог.

Эта ситуация, заключил Чунуев, значительно подняла имидж Кыргызстана в глазах мирового сообщества.

Источник: bulak.kg