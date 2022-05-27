Украинский флаг на пике Путина заменили на кыргызский

На пике Владимира Путина сняли украинский флаг и установили кыргызский.
Фотографию в Instagram опубликовал президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов.
«Очень трудный и длинный день. Водрузили флаг Кыргызской Республики. Наш флаг и впредь будет на всех наших вершинах» — подписал он снимок.
Напомним, в Twitter опубликовали видео, где запечатлен флаг Украины на вершине имени президента России Владимира Путина в Чуйской области. Позже авторов видеоролика вызвали в милицию. В ГУВД Чуйской области сказали, что факт зарегистрировали в журнале учета информации.
Источник: 24.kg
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