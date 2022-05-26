Сом могут включить в обменные операции в России

Модератор сессии Александр Мурычев поддержал идею и предложил закрепить данную рекомендацию в резолюции сессии Евразийского экономического форума.
В резолюцию по итогам тематической сессии "Практические аспекты формирования интегрированного валютного рынка на пространстве ЕАЭС" внесут рекомендацию для российских банков включить в обменные операции кыргызский сом. На Первом Евразийском экономическом форуме в рамках тематической сессии такое предложение внес глава Союза банка Кыргызстана Анвар Абдраев.
"Ко мне обращаются граждане Кыргызстана, которые трудятся в России. И они говорят, что в обменных бюро и банках России можно найти тенге, белорусский рубль и армянский драм, но там не представлен сом. Учитывая, что мы с вами говорим о наращивании расчетов в ЕАЭС в национальных валютах, было бы правильно, если наравне с другими валютам в российских банках появился сом", - сказал он.
Модератор сессии Александр Мурычев поддержал идею и предложил закрепить данную рекомендацию в резолюции сессии Евразийского экономического форума.
Источник: vb.kg
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