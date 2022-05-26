Россия хочет стать полноценным членом координационного энергосовета стран Центральной Азии

Он напомнил, что указанный проект позволит направлять избыточную электроэнергию в бедные энергоресурсами районы Афганистана и Пакистана.
Сегодня, 26 мая, на заседании панельной сессии "Перспективы создания энергетических коридоров стран ЕАЭС" на заседании I Евразийского экономического форума министр энергетики России Николай Шульгинов завил, что страны ЕАЭС должны обеспечивать энергетическую безопасность.
По его словам, давление санкций нарушило сеть логистических цепочек по поставкам энергоресурсов в первую очередь.
"Наша задача - как никогда обеспечить бесперебойность поставок для нашего функционирования, и надо выстраивать новые логистические цепочки через страны ЕАЭС, в том числе и в дружественные страны", - заявил министр.
Он подчеркнул, что у стран ЕАЭС есть конкурентное преимущество – адекватные цены на углеводороды.
Шульгинов считает, что в рамках Евразийского экономического союза надо строить новые трубопроводы и расширять действующие. "Большой перспективой обладает проект по газопроводу в Южную Азию", - сказал министр энергетики РФ. И объяснил, что происходящие в мире кардинальные изменения заставляют переосмыслить вопросы безопасности и новые коридоры по поставке газа и других продуктов.
Он также отметил, что Россия придает большое значение сотрудничеству по электроэнергетике и готова оказывать помощь соседям в укреплении энергобезопасности, как, например, при решении вопроса аварии 25 января текущего года. "По ней сделаны выводы – В Центральной Азии есть ограничение в сетях, проблемы по перетокам, перегрузкам, и это будет усиливаться при отсутствии интеграции", - предположил глава российского министерства.
Он также отметил, что сейчас Россия имеет статус наблюдателя в составе координационного энергосовета стран ЦА, но хотела бы стать ее полноправным членом.
"Сегодня из ближайших планов - синхронизация с энергосистемой Таджикистана, которая вышла из единой системы в 2009 году. Но есть и важный проект CASA-1000, в котором заинтересованы Россия, Кыргызстан и Казахстан", - поделился мнением о перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках ЕАЭС Николай Шульгинов.
Он напомнил, что указанный проект позволит направлять избыточную электроэнергию в бедные энергоресурсами районы Афганистана и Пакистана.
Шульгинов предположил также, что возможен переток энергии из Сибири в Кыргызстан и Казахстан, что в свою очередь позволит сгладить все проблемы и станет одним из элементов эффективного использования интеграции.
Источник: kaktus.media
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