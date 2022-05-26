Между Кыргызстаном и Казахстаном нет политических противоречий, и это главное, - Садыр Жапаров 

Токаев находится с официальным визитом в Бишкеке.
«За 30 лет были подписаны важные двухсторонние документы. Мы смогли довести наши отношения до уровня стратегического партнерства», - сказал президент Садыр Жапаров 26 мая в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате.
Токаев находится с официальным визитом в Бишкеке.
Жапаров отметил, что крепкая дружба народами и родственные связи описываются в произведениях писателей двух стран. Он привел в пример слова известных писателей Чынгыза Айтматова и Мухтара Шаханова о близости народов.
«Хочу отметить, что между Кыргызстаном и Казахстаном нет политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двухсторонних связей, конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности», - сообщил глава государства.
Источник: akipress.org
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