Между Кыргызстаном и Казахстаном нет политических противоречий, и это главное, - Садыр Жапаров

Токаев находится с официальным визитом в Бишкеке.

«За 30 лет были подписаны важные двухсторонние документы. Мы смогли довести наши отношения до уровня стратегического партнерства», - сказал президент Садыр Жапаров 26 мая в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном формате.

Токаев находится с официальным визитом в Бишкеке.

Жапаров отметил, что крепкая дружба народами и родственные связи описываются в произведениях писателей двух стран. Он привел в пример слова известных писателей Чынгыза Айтматова и Мухтара Шаханова о близости народов.

«Хочу отметить, что между Кыргызстаном и Казахстаном нет политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двухсторонних связей, конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности», - сообщил глава государства.

Источник: akipress.org