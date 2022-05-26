Тенгиз Болтурук хотел открыть аффинажный завод в ТНК "Дастан"?

Но, по его словам, на территории завода есть возможность для размещения какого-то завода.

Национальный холдинг "Наследие великих кочевников" рассматривал возможность на территории завода "Дастан" запуска аффинажного завода и ювелирной фабрики. Об этом Kaktus.media рассказали источники.

Напомним, холдинг будет получать свободные месторождения в разработку без конкурса. Соответственно, при разработке месторождений руда должна быть переработана, для чего необходимы золото-извлекающая фабрика, лаборатория, хвостохранилище, аффинажный завод. При рассматриваемом потенциальном запрете на вывоз из страны руды и концентрата это могло бы стать выгодным делом. В таких условиях внутри страны может понадобиться и ювелирный завод.

По информации источников, в холдинге рассматривают несколько локаций по стране для строительства объектов. Одной из таких территорий является "Дастан", находящийся в центре Бишкека.

Возможно, кто-то подумает, что же в этом плохого. Но дело в том, что для такого производства могут использоваться сильные химические соединения, в том числе каустическая сода, селитра, тетраборат натрия, азот, хлор. И такие предприятия, согласно правилам безопасности при обращении с сильнодействующими ядовитыми веществами в Кыргызстане, должны располагаться на расстоянии в несколько сотен метров от ближайших жилых и общественных зданий. А завод "Дастан" находится в самом центре Бишкека, и некоторые жилые объекты прилегают к территории предприятия. К тому же не решен вопрос со сточными водами: непонятно, куда будут сливать сточные воды с аффинажного завода, какие технологии будут использоваться.

Kaktus.media обратился за комментарием в ЗАО "Кумтор голд компании", который входит в холдинг "Наследие великих кочевников". В пресс-службе компании ответили, что строительство аффинажного завода - перспективный проект, который находится только на стадии обсуждения и рассмотрения вариантов.

"Само собой, даже место для будущего завода еще не выбрано. В любом случае это будет завод, где установят самое современное, инновационное оборудование. Цель проекта: максимум пользы экономике, минимум вреда экологии Кыргызстана.

Отметим, что в маленькой горной Швейцарии расположены четыре крупнейших аффинажных завода в мире! В Швейцарии проходит аффинаж почти половина золота в мире. При этом Швейцария - одна из самых экологически чистых стран мира!

В Кыргызстане будет сделано все, чтобы, как в Швейцарии, аффинажный завод приносил пользу экономике и не наносил вреда экологии", - подчеркнули в компании.

Вместе с тем председатель правления ОАО "Дастан" Эрик Апышев сообщил редакции, что представители "Кумтора" приходили на завод, смотрели, но конструктивного разговора еще не было.

"Я не могу сказать, на какой стадии. У нас есть свободные площади, мы хотели, если сойдемся, дать им в аренду. Но мы не разговорили про аффинажный или не аффинажный [завод]. Просто они просили территорию в аренду. Я сам не занимался этим вопросом. Мне кажется, про аффинажный они ничего не говорили", - сказал глава предприятия.

Но, по его словам, на территории завода есть возможность для размещения какого-то завода.

Отвечая на вопрос о применении химикатов при аффинаже, Апышев сообщил:

Я понимаю, экологические нормы должны соответствовать требованиям, которые у нас прописаны, и ГОСТам. Надо посмотреть законы. Если закон запрещает, как мы можем переступить через него?

Позже председатель завода перезвонил и рассказал, что уточнил информацию у ребят, занимавшихся этим моментом.

"Они показали здания, свободные корпуса. Вопроса аффинажа не было. Документов нет, такого вопроса не было. Я не слышал. Они [сотрудники "Кумтора"] один раз приходили, и в принципе все. Я не знаю, что у них в мыслях", - уточнил Апышев.

Напомним, Болтурук в настоящее время возглавляет Национальную холдинговую компанию "Наследие великих кочевников", в которой 100% акций принадлежат государству. По предварительным данным, холдинг будет проводить геолого-разведывательные работы 12 месторождений.

Источник: Кактуз.кж