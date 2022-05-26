Избиение девочки в школе. Учительница заявила о побоях "в воспитательных целях"

В отношении девочка назначены экспертизы, ведется допрос всех свидетелей.

Учительница, избившая семиклассницу, сказала, что ее вывели себя. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Ранее, 25 мая, в соцсетях появилось, на котором учительница бьет по лицу девочку 15-16 лет. Была начата проверка.

По данным милиции, выяснилось, что инцидент произошел 23 мая в селе Сафаровка в школе им. Ж. Боконбаева с участием ученицы 7-го класса Д. Х., 2008 года рождения, и учительницы информатики Э. М., 1987 года рождения.

На опросе Э. М. сообщила, что в тот день примерно в 12 часов ее дочь - К. А., 2009 года рождения, и ученица 7 класса Д. Х. поругались прямо в классе, и она попросила их упокоиться. Однако, по словам женщины, Д. Х. повела себя грубо, из-за чего учитель не сдержалась и начала бить школьницу.

"Била ее в воспитательных целях", - сообщила она на опросе.

Учитель отметила, что из видео вырезали только одну часть и распространили в соцсетях, но на записи нет начала конфликта.

В ходе следствия полная запись была изъята, на ней видно, что девочка огрызалась, что и повлияло на поведение учителя.

В отношении девочка назначены экспертизы, ведется допрос всех свидетелей.

Источник: Кактуз.кж