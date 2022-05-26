(Видео) С чего начался конфликт между учительницей и школьницей в Сузаке

Ранее сообщалось, что по факту избиения учительницей школьницы начато расследование и создана комиссия.

В соцсетях появилось видео начала конфликта между учительницей и школьницей в одной из школ Сузакского района.

Отметим, сначала в Сети распространили видео, как педагог бьет ученицу и кричит на нее.

Ранее сообщалось, что по факту избиения учительницей школьницы начато расследование и создана комиссия.

Источник: Булак.кж