Мэрия Бишкека нарушает Конституцию

Мэрия Бишкека инициирует изменения в законы о статусе столицы и города Оша.

Они опубликованы на сайте кабинета министров для общественного обсуждения.

Скрин с сайта кабмина, где мэрия Бишкека выносит на общественное обсуждение законопроект.

В законопроектах отмечается, что к компетенции Бишкекского и Ошского городских кенешей, кроме предусмотренных Законом "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", относятся:

утверждение тарифов на оказание муниципальных услуг;

утверждение порядка территориального устройства города, наименование, переименование административных районов, а также установление, изменение границ территории; тарифов за проезд пассажиров городским транспортом общего пользования;

утверждение правил благоустройства, торговли, размещения наружной рекламы и информации на территории города;

утверждение правил содержания домашних животных и выпаса скота на территории города.

На сессиях горкенешей могут решаться вопросы сотрудничества с отечественными и зарубежными хозяйствующими субъектами, общественными организациями для осуществления мероприятий или выполнения работ, представляющих общий интерес.

Структура и штатная численность мэрии Бишкека и Оша утверждаются мэрами городов на основании типовой структуры и штатной численности органов местного самоуправления республиканского значения, утверждаемых кабмином.

Кроме полномочий, установленных Законом "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", мэр Бишкека:

создает муниципальные организации, учреждения, предприятия для осуществления хозяйственной деятельности и решения вопросов местного значения;

вносит предложения по территориальному устройству города на утверждение Бишкекского городского кенеша;

назначает на должность и освобождает от должности глав административных районов;

делегирует полномочия заместителям (первому заместителю) мэра, руководителю аппарата мэрии Бишкека, главам административных районов по курируемым ими вопросам;

по представлению главы административного района назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы административного района;

назначает на должность и освобождает от должности работников мэрии Бишкека в соответствии с законодательством, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных, территориальных подразделений, включая руководителей муниципальных организаций, учреждений, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, в соответствии с законодательством;

назначает в установленном законодательством порядке на должность руководителей имеющихся на территории города территориальных подразделений подведомственных подразделений государственных органов исполнительной власти;

самостоятельно освобождает от должности руководителей имеющихся на территории города территориальных подразделений подведомственных подразделений государственных органов исполнительной власти. В случае внесения руководителями соответствующих государственных органов исполнительной власти обоснованных представлений об освобождении от должностей руководителей их территориальных подразделений подведомственных подразделений обязан освободить вышеуказанных должностных лиц от должностей;

осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства, заключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с законодательством о государственно-частном партнерстве и обеспечивает их реализацию;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом и другими нормативными правовыми актами.

Кроме полномочий, установленных Законом "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", мэр Оша:

создает муниципальные организации, учреждения, предприятия для осуществления хозяйственной деятельности и решения вопросов местного значения;

вносит предложения по территориальному устройству города на утверждение Ошского городского кенеша;

делегирует полномочия заместителям (первому заместителю) мэра, руководителю аппарата мэрии Оша по курируемым ими вопросам;

назначает на должность и освобождает от должности работников мэрии Оша в соответствии с законодательством, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных, территориальных подразделений, включая руководителей муниципальных организаций, учреждений, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, в соответствии с законодательством;

назначает в установленном законодательством порядке на должность руководителей имеющихся на территории города территориальных подразделений подведомственных подразделений государственных органов исполнительной власти;

самостоятельно освобождает от должности руководителей имеющихся на территории города территориальных подразделений подведомственных подразделений государственных органов исполнительной власти. В случае внесения руководителями соответствующих государственных органов исполнительной власти обоснованных представлений об освобождении от должностей руководителей их территориальных подразделений подведомственных подразделений обязан освободить вышеуказанных должностных лиц от должностей;

осуществляет поиск, инициирование проектов государственно-частного партнерства, заключает соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственно-частном партнерстве и обеспечивает их реализацию;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим законом и другими нормативными правовыми актами.

Кроме того, мэры одновременно наделяются полномочиями, предусмотренными для акимов, с учетом специфики организации управления в городе.

Должности мэров Бишкека и Оша могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 10 лет, из них на руководящих должностях 7 лет, а также лица, имеющие опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 10 лет.

Мэры назначается на должность и освобождается от должности президентом. Срок их полномочий - 5 лет, и он не связан со сроком полномочий Бишкекского и Ошского городского кенешей или сменой президента.

В случае освобождения мэров от должности их обязанности возлагаются на первого заместителя мэра до назначения нового мэра. В случае отсутствия первого заместителя мэра обязанности мэра возлагаются на одного из заместителей мэра.

Вместе с тем инициатор предлагает образовать должность руководителя аппарата мэрии Бишкека и Оша. Они назначаются на должность и освобождаются от должности мэром городов в соответствии с законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы.

Должность руководителя аппарата мэрии могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее 5 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.

Отметим, согласно Конституции, подписанной президентом Садыром Жапаровым 5 мая 2021 года, право законодательной инициативы принадлежит:

10 тысячам избирателей (народная инициатива);

президенту;

депутатам Жогорку Кенеша;

председателю кабинета министров;

Верховному суду по вопросам его ведения;

народному курултаю;

генеральному прокурору по вопросам его ведения.

В данном списке нет мэрии Бишкека, и она не может разрабатывать и вносить проекты закона.

Источник: kaktus.media