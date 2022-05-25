В горах КР на пике Путина неизвестные установили флаг Украины

Он расположен в ущелье Ак-Суу недалеко от Бишкека.
На пике Путина, который находится в горной системе Тянь-Шань и расположен н территории Кыргызстана, неизвестные установили флаг Украины. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Отметим, этот пик был назван в 2011 году в честь президента России Владимира Путина. Он расположен в ущелье Ак-Суу недалеко от Бишкека. Его высота 4446 метров над уровнем моря.
(Видео) https://twitter.com/i/status/1529099871755583488
Источник: bulak.kg
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