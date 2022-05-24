Салымбеков рассказал, чего ждет от Евразийского форума в Бишкеке

26 мая в Бишкеке пройдет Евразийский экономический форум, для участия в котором зарегистрировались 1 700 человек.
О своих ожиданиях от Евразийского экономического форума, который пройдет в Бишкеке, рассказал почетный председатель ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков.
Он выступил на брифинге "Откроется ли второе дыхание у "Дордоя" на фоне переформатирования мировой экономики" в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По его словам, впервые в Кыргызстане проводится такой большой форум. Эксперты, экономисты и ученые собираются на одной площадке обсудить текущее положение в мире, новые вызовы и пути выхода из сложной ситуации.
"Нынешний кризис особенно затрагивает развивающиеся страны. Мы очень зависим от процессов, происходящих в мире. На этом форуме будут выработаны рекомендации по выходу из кризиса, взаимодействию стран в региональном и мировом масштабе", — сказал Салымбеков.
Он напомнил, что выросли цены на продукты и есть прогнозы, что кризис будет углубляться.
"Наш форум очень актуален, он должен дать ответы. Мы должны выслушать мнение многих серьезных и солидных экспертов и выработать рекомендации, особенно в зоне ЕАЭС", — отметил Салымбеков.
Sputnik Кыргызстан является международным инфопартнером Евразийского экономического форума.
Источник: sputnik.kg
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