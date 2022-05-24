(Фото) У жителя Кара-Суу на участке нашли тоннель, связывающий Кыргызстан и Узбекистан

В настоящее время осуществляется выемка орудий и предметов преступления», — говорится в сообщении.

В селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий выявлен подземный тоннель, связывающий Кыргызстан с Узбекистаном.

По данным пресс-службы ГКНБ, глубина тоннеля составляет 15 метров в высоту, вход в тоннель составляет 1,8 метра, ширина — 1,5 метра, от вхо тода до линии границы — 40 метров, от входа до выхода 270 метров.

«В отношении хозяина участка М.А.М., где был выявлен данный тоннель, планируется проведение повторного исследования на вменяемость в связи с тем, что данное лицо в настоящее время находится в психиатрической больнице Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.

В настоящее время осуществляется выемка орудий и предметов преступления», — говорится в сообщении.