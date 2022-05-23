РФ требует введения квот и пошлин на экспорт пшеницы из ЕАЭС в третьи стран

Директор "Совэкона" Андрей Сизов не видит причин для Казахстана принимать условия российской стороны.

Несмотря на ожидаемый в РФ в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются и дальше жестко контролировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС, пишет "Коммерсантъ".

На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны, рассказали источники "Ъ".

В РФ с июня 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 70 процентов от разницы между средним значением ценовых индикаторов и базовой частью. Так, на неделе с 20 мая пошлина на экспорт пшеницы установлена на уровне 110,5 доллара за тонну, ячменя и кукурузы - 76,5 доллара за тонну. С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой в 11 миллионов тонн, в том числе 8 миллионов тонн пшеницы.

Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего РФ в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников "Ъ", на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована.

Сегодня полный запрет на вывоз пшеницы ввела Беларусь. Армения и Кыргызстан готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник "Ъ". Казахстан же против пошлин, так как те могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет собеседник "Ъ".

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что "с абстрактной точки зрения" регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС - правильная мера. Но с внедрением подхода могут быть проблемы из-за несогласия отдельных стран, подчеркивает эксперт.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов не видит причин для Казахстана принимать условия российской стороны. По его мнению, это не будет отвечать интересам фермеров страны, которая выступает крупным экспортером: вместе с мукой в пересчете на зерно общий объем поставок доходит до 7–8 миллионов тонн в сезон. Как отмечает эксперт, цель ЕАЭС - именно свободная торговля и Казахстан мог бы стать важным покупателем российского зерна в преддверии вероятного рекордного урожая.

Источник "Ъ" уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС. Между тем, подчеркивает собеседник "Ъ", для Казахстана важно получать российское зерно с июля: страна выращивает яровую пшеницу, сбор которой активно начинается только в августе.

Источник: vb.kg