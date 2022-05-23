Депутат хочет сократить срок общественного обсуждения законов, а то пассивно обсуждают

В качестве примера он приводит опыт Узбекистана и Беларуси, где срок обсуждения НПА составляет 15 дней.
Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Коргонбай уулу Жусупбек предложил сократить срок общественного обсуждения с 30 до 15 дней. Проект для обсуждения опубликован на сайте Жогорку Кенеша.
Он предлагает изменить время обсуждения законопроектов, которое сейчас закреплено в Конституции.
"Фактически процесс общественного обсуждения гражданским сообществом НПА, в частности законопроектов, как показывает практика, возникает только первые 10 дней, а остальное время носит формальный и малоэффективный характер и не обеспечивает обратную связь с гражданским сообществом", - объясняет свою идею Коргонбай уулу Жусупбек.
В качестве примера он приводит опыт Узбекистана и Беларуси, где срок обсуждения НПА составляет 15 дней.
К слову, это предложение депутата будет обсуждаться 30 дней.
Источник: kaktus.media
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