Для каких специальностей не нужно ОРТ, в каких вузах проводятся дополнительные испытания

Сегодня, 23 мая, по всей республике стартовало общереспубликанское тестирование.
Проводиться оно будет до 28 мая. Для сдачи ОРТ открыты 117 тестовых центров.
Напомним, ОРТ состоит из основного и предметного тестов. В зависимости от выбранной абитуриентом специальности можно сделать вывод, нужно ему сдавать предметный тест или нет. Есть также специальности, для поступления на которые вузы проводят дополнительные испытания. А есть такие направления, куда можно поступить без ОРТ.
Kaktus.media публикует перечень специальностей, требующих общий и предметный тесты ОРТ (можно скачать под фото).
Перечень специальностей с указанием дополнительных предметных тестов
|Наименование направления
|Наименование теста
|1
|Математика
|Основной тест, математика или физика
|2
|Прикладная математика и информатика
|Основной тест, математика или физика
|3
|Информационные технологии
|Основной тест, математика или физика
|4
|Физика
|Основной тест, математика или физика
|5
|Радиофизика
|Основной тест, математика или физика
|6
|Химия
|Основной тест, химия или биология
|7
|Биология
|Основной тест, химия или биология
|8
|Биология
|Основной тест, биология или химия
|9
|Геология
|Основной тест, физика или математика
|10
|География
|Основной тест
|11
|Картография и геоинформатика
|Основной тест, математика или физика
|12
|Гидрометерология
|Основной тест
|13
|Почвоведение
|Основной тест
|14
|Экология и природопользование
|Основной тест
|15
|Биоэкология
|Основной тест, химия или биология
|16
|Философия
|Основной тест
|17
|Политология
|Основной тест
|18
|Психология
|Основной тест
|19
|История
|Основной тест, история
|20
|Юриспруденция *
|Основной тест, история
|21
|Журналистика
|Основной тест, история или английский язык
|22
|Реклама и связи с общественностью
|Основной тест
|23
|Международные отношения
|Основной тест, английский язык или история
|24
|Востоковедение, африканистика
|Основной тест, английский язык или история
|25
|Филология: английский, кыргызский и русский языки
|Основной тест, английский язык, кыргызский язык и литература или русский язык и литература
|26
|Лингвистика (английский язык) Лингвистика (другие иностранные языки)
|Основной язык, английский язык Основной тест
|27
|Культурология
|Основной тест
|28
|Религиоведение
|Основной тест
|29
|Регионоведение
|Основной тест, история или английский язык
|30
|Теология
|Основной тест
|31
|Американоведение
|Основной тест, английский язык или история
|32
|Европоведение
|Основной тест, английский язык или история
|33
|Антропология
|Основной тест, биология
|34
|Социология
|Основной тест
|35
|Социальная работа
|Основной тест
|36
|Организация работы с молодежью
|Основной тест
|37
|Естественно-научное образование
|Основной тест, химия, биология или география (в зависимости от профиля)
|38
|Физико-математическое образование
|Основной тест, математика или физика
|39
|Филологическое образование
|Основной тест, английский язык, кыргызский язык и литература или русский язык и литература (в зависимости от профиля)
|40
|Социально-экономическое образование
|Основной тест, история
|41
|Технологическое образование
|Основной тест, математика или физика
|42
|Педагогика
|Основной тест, английский язык, кыргызский язык и литература или русский язык и литература
|43
|Педагогика (профиль - логопедия, олигофренопедагогика, сурдопедагогика
|Основной тест, биология
|44
|Профессиональное обучение
|Основной тест
|45
|Библиотековедение и документоведение
|Основной тест
|46
|Издательское дело
|Основной тест
|47
|Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
|Основной тест
|48
|Экономика
|Основной тест, математика
|49
|Менеджмент
|Основной тест, математика
|50
|Коммерция
|Основной тест, математика
|51
|Торговое дело
|Основной тест, математика
|52
|Бизнес-информатика
|Основной тест, математика
|53
|Логистика
|Основной тест, математика или физика
|54
|Управление бизнесом
|Основной тест, математика
|55
|Управление персоналом
|Основной тест, математика
|56
|Государственное и муниципальное управление
|Основной тест, история
|57
|Маркетинг
|Основной тест, математика
|58
|Товароведение
|Основной тест, математика
|59
|Информационная безопасность
|Основной тест, математика или физика
|60
|Сервис
|Основной тест, история или английский язык
|61
|Туризм
|Основной тест, история или английский язык
|62
|Гостиничное дело
|Основной тест, история или английский язык
|63
|Агрономия
|Основной тест
|64
|Агрохимия и агропочвоведение
|Основной тест
|65
|Агроинженерия
|Основной тест
|66
|Зоотехния
|Основной тест
|67
|Ветеринарно-санитарная экспертиза
|Основной тест
|68
|Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
|Основной тест
|69
|Рыболовство и аквакультура
|Основной тест
|70
|Сельскохозяйственные науки
|Основной тест
|71
|Садоводство
|Основной тест
|72
|Управление пастбищами
|Основной тест
|73
|Геодезия и дистанционное зондирование
|Основной тест
|74
|Землеустройство и кадастры
|Основной тест
|75
|Прикладная геология
|Основной тест
|76
|Технология геологической разведки
|Основной тест
|77
|Горное дело
|Основной тест
|78
|Нефтегазовое дело
|Основной тест
|79
|Теплоэнергетика и теплотехника
|Основной тест, математика или физика
|80
|Электроэнергетика и электротехника
|Основной тест, математика или физика
|81
|Материаловедение и технологии материалов
|Основной тест, математика или физика
|82
|Металлургия
|Основной тест
|83
|Машиностроение
|Основной тест, математика или физика
|84
|Технологические машины и оборудование
|Основной тест, математика или физика
|85
|Прикладная механика
|Основной тест, математика или физика
|86
|Наземные транспортно-технологические машины и комплексы
|Основной тест, математика или физика
|87
|Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
|Основной тест, математика или физика
|88
|Технология транспортных процессов
|Основной тест, математика или физика
|89
|Транспортно-технологические и системы воздушного транспорта
|Основной тест, математика или физика
|90
|Эксплуатация транспортно-технологических машин, комплексов и систем воздушного транспорта
|Основной тест, математика или физика
|91
|Технология транспортных процессов воздушного транспорта
|Основной тест, математика или физика
|92
|Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
|Основной тест, математика или физика
|93
|Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов
|Основной тест, математика или физика
|94
|Приборостроение
|Основной тест, математика или физика
|95
|Биотехнические системы и технологии
|Основной тест, физика или биология
|96
|Электроника и наноэлектроника
|Основной тест, математика или физика
|97
|Радиотехника
|Основной тест, математика или физика
|98
|Инфокоммуникационные технологии и системы связи
|Основной тест, математика или физика
|99
|Конструирование и технология электронных средств
|Основной тест, математика или физика
|100
|Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
|Основной тест, математика или физика
|101
|Телематика
|Основной тест, математика или физика
|102
|Системный анализ и управление
|Основной тест, математика или физика
|103
|Управление в технических системах
|Основной тест, математика или физика
|104
|Автоматизация технологических процессов и производств
|Основной тест, физика и математика
|105
|Управление качеством (по отраслям)
|Основной тест, физика и математика
|106
|Мехатроника и робототехника
|Основной тест, физика и математика
|107
|Стандартизация и метрология (по отраслям)
|Основной тест, физика и математика
|108
|Инноватика
|Основной тест, физика и математика
|109
|Техническая физика
|Основной тест, физика и математика
|110
|Информатика и вычислительная техника
|Основной тест, физика и математика
|111
|Информационные системы и технологии
|Основной тест, физика и математика
|112
|Прикладная информатика
|Основной тест, физика и математика
|113
|Программная инженерия
|Основной тест, физика и математика
|114
|Интернет-технологии и управление
|Основной тест, физика и математика
|115
|Компьютерная лингвистика (англ. язык) Компьютерная лингвистика (немецкий, французский языки)
|Основной тест, английский язык Основной тест
|116
|Химическая технология
|Основной тест, химия или физика
|117
|Биотехнология
|Основной тест, биология или химия
|118
|Лесное дело и ландшафтное строительство
|Основной тест
|119
|Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
|Основной тест, физика или математика
|120
|Технология и производство продуктов питания из растительного сырья
|Основной тест, биология или химия
|121
|Технология и производство продуктов питания животного происхождения
|Основной тест, биология или химия
|122
|Технология продукции и организация общественного питания
|Основной тест, биология или химия
|123
|Технология и проектирование изделий текстильной промышленности
|Основной тест, биология или химия
|124
|Технология художественной обработки материалов
|основной тест, физика или химия
|125
|Технология полиграфического и упаковочного производства
|Основной тест, физика или математика
|126
|Технология и конструирование изделий легкой промышленности
|основной тест, физика или химия
|127
|Строительство (кроме профиля подготовки "Проектирование изделий")
|Основной тест, физика или математика
|128
|Гидротехническое строительство
|Основной тест
|129
|Природообустройство и водопользование
|Основной тест, физика или математика
|130
|Природообустройство и водопользование (профиль - "Мелиорация, рекультивация и охрана земель")
|Основной тест
|131
|Прикладная гидрометеорология
|Основной тест, физика или математика
|132
|Техносферная безопасность
|Основной тест, физика или математика
|133
|Отраслевая экономика
|Основной тест, математика
|134
|Клиническая психология
|Основной тест, биология
|135
|Судебная экспертиза
|Основной тест
|136
|Перевод и переводоведение: - английский язык - немецкий, французский и другие иностранные языки
|Основной тест, английский язык Основной тест
|137
|Таможенное дело
|Основной тест, математика
|138
|Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения
|Основной тест, кыргызский язык и литература
|139
|Лечебное дело **
|Основной тест, химия, биология
|140
|Педиатрия **
|Основной тест, химия, биология
|141
|Медико-профилактическое дело **
|Основной тест, химия, биология
|142
|Стоматология **
|Основной тест, химия, биология
|143
|Фармация **
|Основной тест, химия, биология
|144
|Сестринское дело **
|Основной тест, химия, биология
|145
|Книжное дело
|Основной тест
|146
|Информационная безопасность
|Основной тест, физика или математика
|147
|Ветеринария
|Основной тест
|148
|Прикладная геодезия
|Основной тест
|149
|Прикладная геология
|Основной тест
|150
|Технология геологической разведки
|Основной тест
|151
|Горное дело
|Основной тест
|152
|Физические процессы горного или нефтегазового производства
|Основной тест
|153
|Металлургия цветных металлов
|Основной тест, физика или математика
|154
|Подвижной состав железных дорог
|Основной тест, физика или математика
|155
|Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
|Основной тест, физика или математика
|156
|Пожарная безопасность
|Основной тест, физика или математика
Примечание:
* - требование к предметному тесту по истории не распространяется на абитуриентов Академии МВД КР;
** - к конкурсу на получение гранта и на места по договору с оплатой стоимости обучения на медицинские и фармацевтические специальности, предметные тесты по химии и биологии являются обязательными;
- на направления подготовки и специальности, не вошедшие в данный перечень, отбор абитуриентов осуществляется по результатам основного теста ОРТ;
- к конкурсу на получение гранта и на места по договору с оплатой стоимости обучения на специальности и направления, требующие дополнительных предметных тестов (кроме медицинских и фармацевтических специальностей), также допускаются абитуриенты, не сдавшие предметные тесты, но имеющие по основному тесту баллы равные и выше порогового. При зачислении на данные специальности приоритетным правом пользуются абитуриенты, имеющие результаты предметных тестов, на оставшиеся места рекомендуются абитуриенты по результатам основного теста.
Перечень специальностей и направлений подготовки, требующих дополнительных испытаний, проводимых вузом:
|Наименование специальностей
|Вид дополнительного испытания
|1
|Юриспруденция (*)
|Основной тест, физическая культура
|2
|Правоохранительная деятельность (*)
|Основной тест, физическая культура
|3
|Командная тактическая мотострелковых войск
|Основной тест, физическая культура
|4
|Пограничная деятельность
|Основной тест, физическая культура
|5
|Архитектура
|Основной тест, творческие испытания
|6
|Дизайн архитектурной среды
|Основной тест, творческие испытания
|7
|Реставрация и реконструкция архитектурной среды
|Основной тест, творческие испытания
|8
|Искусство костюма и текстиля
|Основной тест, творческие испытания
|9
|Строительство (профиль подготовки "Проектирование зданий")
|Основной тест, творческие испытания
|10
|Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
|Основной тест, физическая культура
|11
|Градостроительство
|Основной тест, творческие испытания
|12
|Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль подготовки "Летная эксплуатация летательных аппаратов") **
|Основной тест, физика или математика Врачебно-летная экспертная комиссия, физическая культура
|13
|Технология транспортных процессов (профиль подготовки "Управление движением воздушного транспорта") **
|Основной тест, физика или математика Врачебно-летная экспертная комиссия
|14
|Направления подготовки бакалавров, реализуемые в Американском университете в Центральной Азии
|Основной тест, сертификат, удостоверяющий необходимый для обучения уровень и профиль знания английского языка
|15
|Направления подготовки бакалавров, реализуемые в Университете Центральной Азии
|Основной тест, сертификат, удостоверяющий необходимый для обучения уровень и профиль знания английского языка
Примечание:
(*) – для направления подготовки "Юриспруденция", реализуемого в Академии Министерства внутренних дел КР;
(**) – для направлений подготовки "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" (профиль подготовки "Летная эксплуатация летательных аппаратов"), "Технология транспортных процессов" (профиль подготовки "Управление движением воздушного транспорта"), реализуемых в Кыргызском авиационном институте им. Абдраимова.
Перечень специальностей, при зачислении на которые результаты ОРТ не обязательны:
- Физическая культура и спорт.
- Физическая культура и спорт для лиц с отклонениями в в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).
- Искусствоведение.
- Театроведение.
- История и теория хореографического искусства.
- Музыковедение.
- Киноведение.
- Кинооператорство.
- История и теория изобразительного искусства.
- Инструментальное исполнительство.
- Вокальное искусство.
- Дирижирование.
- Композиция.
- Музыкальное искусство эстрады.
- Звукорежиссура.
- Актерское искусство.
- Режиссура.
- Театрально-декорационное искусство.
- Хореографическое искусство.
- Режиссура хореографа.
- Педагогика хореографии.
- Дизайн.
- Интерьеры и оборудование.
- Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
- Монументально-декоративное искусство.
- Живопись.
- Графика.
- Скульптура.
- Литературное творчество.
- Народное художественное творчество.
- Социально-культурная деятельность.
- Художественное образование.
- Изобразительное искусство.
Источник: kaktus.media
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