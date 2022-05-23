В России милиция нашла 11 кыргызстанцев, разыскиваемых за неуплату алиментов

На территории Москвы и других городов России установлено местонахождение 11 граждан КР, разыскиваемых правоохранительными органами Кыргызстана за неуплату алиментов.

Как отмечает пресс-служба Министерства внутренних дел, мероприятия по установлению местонахождения, задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда, разыскиваемых по обвинению в совершении различных преступлений и правонарушений, проведены правоохранительными органами России во взаимодействии с коллегами из представительства МВД КР в РФ в рамках сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Так, установлено местонахождение следующих неплательщиков алиментов:

— гражданин Кыргызской Республики К.Р. 1983 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался отделом внутренних дел Сокулукского района Чуйской области за неуплату алиментов. Инициатор розыска уведомлен, с разыскиваемого отобрано обязательство о погашении задолженности по алиментам.

— гражданин Кыргызской Республики Ж.Р. 1986 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскивался Джалал-Абадским городским отделом внутренних дел за неуплату алиментов.

— гражданин Кыргызской Республики А. уулу К. 1982 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался отделом внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области за неуплату алиментов.

-гражданин Кыргызской Республики А.А. 1994 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскивался отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области как неплательщик алиментов.

— гражданин М.Д. 1981 года рождения, уроженец Чуйской области, разыскивался отделом внутренних дел города Токмок Чуйской области за неуплату алиментов.

— гражданин Дж.М. 1976 года рождения, уроженец Нарынской области, разыскивался отделом внутренних дел Кочкорского района Нарынской области за неуплату алиментов.

— гражданин А.Ш. 1970 года рождения, уроженца Ошской области, который разыскивался отделом внутренних дел Кара-Суйского района Ошской области за неуплату алиментов с 2020 года.

— гражданин К.А. 1976 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался управлением внутренних дел г.Ош за неуплату алиментов с 2015 года.

— гражданин Э.А. 1991 года рождения разыскивался отделом внутренних дел Сузакского района как имеющий задолженности по уплате алиментов с 2021 года.

— гражданин А.К. 1985 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, разыскиваемый с 2020 года отделом внутренних дел Сузакского района Джалал-Абадской области за неуплату алиментов.

— гражданин Т.К. 1981 года рождения, уроженец Ошской области, разыскивался управлением внутренних дел города Ош как неплательщик алиментов с 2019 года.

Представительство МВД КР в РФ продолжает работу по выявлению лиц, находящихся в розыске, уклоняющихся от следствия и суда, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами республики.

Источник: bulak.kg