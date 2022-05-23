(Видео) Строительство Камбаратинской ГЭС-1 начнется в ближайшие дни, – Бекмурзаев

Строительство Камбаратинской ГЭС-1 начнется в ближайшие дни.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев.
По его словам, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область он посетил место строительства плотины гидроэлектростанции, отводных каналов и машинного зала, а также обсудил со строителями ход подготовки первого этапа реализации проекта, расчистки и строительства подъездных путей к плотине ГЭС.
«Глаза боятся, а руки делают! Для нас это очень важный проект, который обеспечит энергобезопасность нашей страны. Сейчас мы направим все свои силы на строительство Камбаратинской ГЭС. И я гарантирую, что мы получим невероятную пользу после завершения строительства.
Отмечу, что со строительством Камбар-Аты-1 мы добьемся положительного мультипликативного эффекта на развитие экономики Кыргызстана, в частности, обеспечим новые рабочие места для наших мигрантов, которые станут большим толчком для развития целого кластера», — написал чиновник.
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