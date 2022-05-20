Скончался известный диктор, ведущий «Арноо концерти» Бактыбек Мамытов

Бактыбек Мамытов родом из села Алмалуу Иссык-Атинского района Чуйской области.

На 73-м году жизни скончался известный телеведущий Бактыбек Мамытов. Информацию подтвердили его близкие.

Бактыбек Мамытов родом из села Алмалуу Иссык-Атинского района Чуйской области. Многие кыргызстанцы знали его в качестве ведущего развлекательной передачи «Арноо концерти».

Источник: Bulak.kg