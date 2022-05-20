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«Уральские авиалинии» будут транспортировать груз-200 в Кыргызстан бесплатно

По данным ведомства, по поручению зампреда кабмина Бакыта Торобаева в Департаменте гражданской авиации были проведены переговоры с авиакомпанией «Уральские авиалинии».

«Уральские авиалинии» будут транспортировать груз-200 в Кыргызстан бесплатно, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, по поручению зампреда кабмина Бакыта Торобаева в Департаменте гражданской авиации были проведены переговоры с авиакомпанией «Уральские авиалинии».

«Данная авиакомпания согласилась на безвозмездной основе транспортировать груз-200 в Кыргызскую Республику из тех направлений, куда не летают кыргызские авиакомпании», — говорится в сообщении.

Источник: bulak.kg

           

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