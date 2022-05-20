Кыргызстан вошел в тройку стран, где россияне планируют отдохнуть летом

Среди зарубежных стран наибольшим спросом пользуется Армения — 19 процентов билетов куплено туда.

Кыргызстан вошёл в тройку самых популярных направлений для летних путешествий россиян, пишет РИА Новости.

Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали данные бронирований пользователей на июнь, июль и август и выяснили, что в этом году большинство (89 процентов) из них отправятся в поездки по России.

Москву планируют посетить 18 процентов самостоятельных туристов, Сочи — 16 процентов, Санкт-Петербург — 11 процентов. В пятерку самых востребованных направлений вошли Симферополь, куда хотят отправиться семь процентов путешественников, и Калининград, который выбирают для отпуска 4,5 процента.

Среди зарубежных стран наибольшим спросом пользуется Армения — 19 процентов билетов куплено туда. В Турцию намерены съездить 16 процентов туристов, в Кыргызстан — 14,5 процента. В пятерку самых востребованных вошли Казахстан и Греция, но доля оплативших перелет туда — менее четырех процентов.

Источник: bulak.kg