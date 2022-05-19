Уголовная ответственность, конфискация авто. Как предлагают наказывать за контрабанду в КР

Необходимость ужесточения наказания за контрабанду имеет особую актуальность.
18 мая Жогорку Кенеш утвердил разработанный Минюстом законопроект об ужесточении уголовной ответственности за экономическую контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как уточняется, соответствующие статьи Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях предлагается дополнить нормами, предусматривающими конфискацию предмета контрабанды и транспортных средств как орудия преступления в доход государства.
Кроме этого, исключена возможность правонарушителю уйти от уголовного преследования, уплатив таможенные платежи в двойном размере.
Минюст рассчитывает, что в случае принятия закон исключит правовые лазейки для лиц, совершивших данное преступление, и коррумпированных госслужащих в сфере экономической контрабанды и повысит ответственность чиновников.
"Необходимость ужесточения наказания за контрабанду имеет особую актуальность. Правоприменительная практика в Кыргызстане показала, что наиболее ущербными правонарушениями для экономики страны являются таможенные преступления, на лидирующей позиции среди которых прочно закрепилась экономическая контрабанда. Данный вид преступной деятельности, подрывает государственные устои и экономический суверенитет", - говорится в заявлении Минюста.
Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке.
Источник: kaktus.media
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