Бизнесмены пожаловались Садыру Жапарову на налоговую службу

Водители не могут разгрузиться и с товарами возвращаются на склад.

Ассоциация поставщиков обратилась с открытым письмом к президенту Садыру Жапарову по цифровизации в системе налогообложения.

В своем обращении члены Ассоциации поставщиков поддерживают процесс фискализации и переход на электронный формат, уход от бумажного документооборота.

Однако они отмечают, что невозможно назвать процессом фискализации повсеместное требование сотрудниками налоговой службы от предпринимателей бумажных копий электронных документов!

"В течение мая в нарушение действующего законодательства сотрудники налоговой службы останавливают машины с продуктами питания и товарами первой необходимости, которые направляются в магазины нашей страны и требуют от водителей наличие в авто приказа о приеме на работу, всех договоров с покупателями, требуют, чтобы было в наличии две распечатанные копии ЭЛЕКТРОННЫХ счет-фактур, чтобы при случае водитель-экспедитор одну копию отдал налоговику", - рассказали в ассоциации.

Водители не могут разгрузиться и с товарами возвращаются на склад.

Бизнесмены подчеркивают, что информационная система "Электронных счет-фактур" работает с перебоями и не дает возможность массово распечатывать счет-фактуры, хотя налоговая служба обещала доделать эту возможность, но требуют печатать уже сейчас, когда это просто невозможно сделать.

"На все наши обращения, что есть очень много мелких технических проблем, которые, накапливаясь, превращаются в большие проблемы, отвечают, что это временные трудности, хотя система была запущена 2 года назад, а проблемы не решаются, и непонятно, когда закончатся наши временные трудности", - резюмируют работу электронных систем бизнесмены.

Ассоциация поставщиков напоминает, что сейчас вводится запрет на использование ККМ при продажах от поставщиков, заставляют снять ККМ с регистрации, а это противоречит указу президента о применении ККМ.

"Мы неоднократно обращались устно и письменно в Государственную налоговую службу, указывали на сложившуюся ситуацию, но положение только ухудшается", - добавляет ассоциация.

Предприниматели надеются, что вмешательство президента поможет нормализовать ситуацию, и экономика страны будет развиваться в соответствии с курсом, который обозначен главой государства на встрече с предпринимателями.

Источник: kaktus.media