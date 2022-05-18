Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев переговорили по телефону. Что обсудили?

Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Как сообщает пресс-служба президента КР, Жапаров поздравил Токаева с прошедшим днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его государственной деятельности.
Садыр Жапаров выразил готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном.
«В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарив Садыра Жапарова за поздравления и теплые пожелания, также подчеркнул готовность к продолжению углубления сотрудничества между братскими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — добавили в пресс-службе.
Источник: Булак.кж
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