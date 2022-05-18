В Бишкеке выявили 30 аптек, работающих без лицензии. По Кыргызстану — 84

В результате по республике выявлено 84 аптеки, осуществляющих реализацию лекарств без соответствующих разрешительных документов.

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий провел проверку в отношении аптечных учреждений на предмет соблюдения лицензионных требований. В результате по республике выявлено 84 аптеки, осуществляющих реализацию лекарств без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, аптеки, работающие без лицензии, выявлены:

в Бишкеке — 30 аптек;

в Нарынской области — 5 аптек;

в Таласской области — 8 аптек;

в Иссык-Кульской области — 4 аптек;

в городе Ош — 37 аптек.

«Комиссия Минздрава и Департамента примет соответствующие меры, вплоть до передачи материалов в органы прокуратуры для принятия мер, предусмотренных законодательством», — говорится в сообщении.

Источник: Булак.кж