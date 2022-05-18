В Бишкеке выявили 30 аптек, работающих без лицензии. По Кыргызстану — 84

В результате по республике выявлено 84 аптеки, осуществляющих реализацию лекарств без соответствующих разрешительных документов.
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий провел проверку в отношении аптечных учреждений на предмет соблюдения лицензионных требований. В результате по республике выявлено 84 аптеки, осуществляющих реализацию лекарств без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщили в ведомстве.
Так, аптеки, работающие без лицензии, выявлены:
- в Бишкеке — 30 аптек;
- в Нарынской области — 5 аптек;
- в Таласской области — 8 аптек;
- в Иссык-Кульской области — 4 аптек;
- в городе Ош — 37 аптек.
«Комиссия Минздрава и Департамента примет соответствующие меры, вплоть до передачи материалов в органы прокуратуры для принятия мер, предусмотренных законодательством», — говорится в сообщении.
Источник: Булак.кж
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