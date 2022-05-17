В РУВД Бишкека подделывали уголовные дела, чтобы повысить статистику раскрываемости

В отношении должностных лиц УВД Октябрьского района Бишкека возбуждены 25 уголовных дел.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным надзорного органа, выявлены многочисленные факты фальсификации доказательств и процессуальных документов уголовных дел с незаконным использованием персональных данных граждан КР.
«Должностные лица УВД Октябрьского района в целях искусственного завышения показателей раскрываемости преступлений вместо реального раскрытия преступлений, используя персональные данные граждан, подделывали от их имени заявления о якобы совершенном преступлении с введением ложных данных в АИС ЕРП и возбуждали по ним подложные уголовные дела.
В дальнейшем по этим уголовным делам составляли документы следственных действий (протоколы осмотра, допроса, постановление о признании потерпевшим) и впоследствии прекращали их на основании поддельных заявлений потерпевших об отказе от поддержания от частно-публичного обвинения», — рассказали в Генпрокуратуре.
Кроме того, сотрудники милиции уговаривали обвиняемых в совершении кражи признаться в совершении ранее зарегистрированных нераскрытых преступлений.
«Далее после их признаний дела прекращали по поддельным заявлениям потерпевших об отказе от поддержания обвинения, тем самым так увеличивали статистику раскрытия преступлений», — говорится в сообщении.
По данным фактам в отношении должностных лиц УВД Октябрьского района возбуждены уголовные дела по статье «Фальсификация доказательств», «Злоупотребление должностным положением».
Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!