В РУВД Бишкека подделывали уголовные дела, чтобы повысить статистику раскрываемости

В отношении должностных лиц УВД Октябрьского района Бишкека возбуждены 25 уголовных дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, выявлены многочисленные факты фальсификации доказательств и процессуальных документов уголовных дел с незаконным использованием персональных данных граждан КР.

«Должностные лица УВД Октябрьского района в целях искусственного завышения показателей раскрываемости преступлений вместо реального раскрытия преступлений, используя персональные данные граждан, подделывали от их имени заявления о якобы совершенном преступлении с введением ложных данных в АИС ЕРП и возбуждали по ним подложные уголовные дела.

В дальнейшем по этим уголовным делам составляли документы следственных действий (протоколы осмотра, допроса, постановление о признании потерпевшим) и впоследствии прекращали их на основании поддельных заявлений потерпевших об отказе от поддержания от частно-публичного обвинения», — рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, сотрудники милиции уговаривали обвиняемых в совершении кражи признаться в совершении ранее зарегистрированных нераскрытых преступлений.

«Далее после их признаний дела прекращали по поддельным заявлениям потерпевших об отказе от поддержания обвинения, тем самым так увеличивали статистику раскрытия преступлений», — говорится в сообщении.

По данным фактам в отношении должностных лиц УВД Октябрьского района возбуждены уголовные дела по статье «Фальсификация доказательств», «Злоупотребление должностным положением».

Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование.

Источник: bulak.kg