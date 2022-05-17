В Кыргызстане растет количество детей, не охваченных образованием

Он отметил, что наблюдается печальная тенденция, что дети бросают школу, не доучившись даже до 9-го класса.

В Кыргызстане 77% детей соответствующего возраста не охвачены дошкольным образованием, 6% детей не ходят в школу. Такие цифры сегодня, 17 мая, во время круглого стола "Образование и национальная безопасность" озвучил эксперт в области образования Асылбек Жоодонбенков.

Он отметил, что наблюдается печальная тенденция, что дети бросают школу, не доучившись даже до 9-го класса.

"Они пополняют ряды неквалифицированной рабочей силы, попадают в рабство или становятся жертвами криминальных структур", - сказал эксперт.

Также наблюдается тенденция, что все больше школьников, получив среднее образование (9 классов), не продолжают учебу в средних профессиональных образовательных учреждениях.

Источник: kaktus.media