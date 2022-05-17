В Кыргызстане предлагают ужесточить наказание педофилам

Как отметил один из инициаторов, депутат Марлен Маматалиев, концепция проекта закона разработана в целях обеспечения охраны и защиты права на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения») в первом чтении.

Инициаторы законопроекта депутаты Жогорку Кенеша М.Маматалиев, Ш.Мажитова, Л.Лурова, А.Исатбек кызы, К.Талиева, Н.Нарматова, Д.Ашимова, М.Темирбаева.

Как отметил один из инициаторов, депутат Марлен Маматалиев, концепция проекта закона разработана в целях обеспечения охраны и защиты права на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств.

Проект закона предусматривает, что срок давности не применяется в случаях действий сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста; увеличение сроков лишения свободы на преступления, совершенные в отношении ребенка в возрасте до 18 лет; исключение понятие «заведомо несовершеннолетнего» и др.

Источник: bulak.kg