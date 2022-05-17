Президент Кыргызстана вылетел в Абу-Даби

Как сообщалось, Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет. В ОАЭ объявлен 40-дневный траур.

Президент Кыргызстана сегодня из Москвы направился в город Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Садыр Жапаров примет участие в траурных мероприятиях в связи с кончиной президента ОАЭ Шейха Халифы ибн Заида Аль Нахаяна.

Как сообщалось, Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет. В ОАЭ объявлен 40-дневный траур.

Источник: 24.kg