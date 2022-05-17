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Жапаров Путину: Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Россией

Садыр Жапаров 16 мая в Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы президента КР, на встрече в формате тет-а-тет лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин подчеркнул, что в целом отношения между сторонами развиваются позитивно. Он отметил прошлогодний серьезный рост товарооборота, добавив, что Россия уверенно занимает первую позицию в торговом обороте Кыргызстана.

Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что на полях саммита ОДКБ есть возможность для очного обсуждения направлений совместного взаимодействия.

Садыр Жапаров в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и еще раз поздравил с 77-летием Великой Победы и 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Садыр Жапаров выразил готовность и заинтересованность во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям.

Источник: Булак.кж

           

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