Жапаров Путину: Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Россией

Садыр Жапаров 16 мая в Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным.
По данным пресс-службы президента КР, на встрече в формате тет-а-тет лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.
Владимир Путин подчеркнул, что в целом отношения между сторонами развиваются позитивно. Он отметил прошлогодний серьезный рост товарооборота, добавив, что Россия уверенно занимает первую позицию в торговом обороте Кыргызстана.
Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что на полях саммита ОДКБ есть возможность для очного обсуждения направлений совместного взаимодействия.
Садыр Жапаров в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и еще раз поздравил с 77-летием Великой Победы и 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
Садыр Жапаров выразил готовность и заинтересованность во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям.
Источник: Булак.кж
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