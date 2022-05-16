(Видео) "Твою жену отдам "братишкам". Бектурганов сообщил, что ему угрожал глава Минздрава

Он отметил, что не записал разговор на диктофон и не подавал заявление в милицию.

"Глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев угрожал мне", - сообщил замминистра Улук-Бек Бектурганов на пресс-конференции сегодня, 16 мая.

По словам Бектурганова, эти слова слышали и другие люди.

"Бейшеналиев кричал, что я уже год работаю заместителем министра, грозил, что мою супругу отдаст на растерзание своим "братишкам", - сказал Бектурганов.

Он отметил, что не записал разговор на диктофон и не подавал заявление в милицию.

Напомним, сам Алымкадыр Бейшеналиев находится в данный момент в Германии.

Источник: kaktus.media