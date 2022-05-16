Он отметил, что не записал разговор на диктофон и не подавал заявление в милицию.
"Глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев угрожал мне", - сообщил замминистра Улук-Бек Бектурганов на пресс-конференции сегодня, 16 мая.
По словам Бектурганова, эти слова слышали и другие люди.
"Бейшеналиев кричал, что я уже год работаю заместителем министра, грозил, что мою супругу отдаст на растерзание своим "братишкам", - сказал Бектурганов.
Он отметил, что не записал разговор на диктофон и не подавал заявление в милицию.
Напомним, сам Алымкадыр Бейшеналиев находится в данный момент в Германии.
Источник: kaktus.media
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