В Минздраве рассказали, кем является задержанная при взятке сотрудница

Действительно, до этого она была секретаршей одного из заместителей министра.
Задержанная при взятке сотрудница Минздрава с сегодняшнего дня официально является советником министра здравоохранения. Об этом на пресс-конференции заявили в кадровой службе министерства.
По данным аппарата министерства, Мээрим Тилекова с 16 мая должна была приступить к новой должности.
"Действительно, до этого она была секретаршей одного из заместителей министра. Но недавно вышел приказ, что она назначена советником министра", - пояснили в Минздраве.
Однако, по данным ведомства, уже вышел другой приказ - об увольнении Тилековой, так как она не явилась на работу.
Источник: kaktus.media
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