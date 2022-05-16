В Минздраве рассказали, кем является задержанная при взятке сотрудница

Действительно, до этого она была секретаршей одного из заместителей министра.

Задержанная при взятке сотрудница Минздрава с сегодняшнего дня официально является советником министра здравоохранения. Об этом на пресс-конференции заявили в кадровой службе министерства.

По данным аппарата министерства, Мээрим Тилекова с 16 мая должна была приступить к новой должности.

"Действительно, до этого она была секретаршей одного из заместителей министра. Но недавно вышел приказ, что она назначена советником министра", - пояснили в Минздраве.

Однако, по данным ведомства, уже вышел другой приказ - об увольнении Тилековой, так как она не явилась на работу.

Источник: kaktus.media