Каныбек Осмоналиев: Если бы в школах сократили часы по кыргызском уязыку, наша комиссия жестко поставила бы вопрос ребром

В Министерстве образования опровергли информацию из соцсетей.

В соцсетях прошла информация о том, что в школах Кыргызстана якобы сократили часы по кыргызскому языку, литературе, истории и географии.

Редакция Vesti.kg обратилась за комментарием в пресс-службу Министерства образования и науки, где опровергли эти слухи.

— Информация, которая распространилась в соцсетях, не соответствует действительности, — заверили в Минобразе.

В свою очередь председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев также усомнился в достоверности этой информации.

— Я тоже прочитал в соцсетях эту информацию и был поражен, — признался Осмоналиев. — Такого не может быть. Чтобы с одной стороны — государство развивало госязык, а с другой — сокращало часы по кыргызскому языку в школах. Если бы даже это было правдой, то Нацкомиссия по госязыку жестко поставила бы вопрос ребром.

Источник: vesti.kg