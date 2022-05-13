40% доли в компаниях, разрабатывающих угольные месторождения, хотят передать государству

При долевом участии государства КР будет выступать в качестве партнера и гаранта недропользователю, добавляет Токторбаев.
Депутат Женишбек Токторбаев предлагает внести изменения в Закон "О недрах". Поправки опубликованы на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.
Инициатор отмечает, что в соответствии с ч. 2 ст. 16 Конституции Кыргызстана земля и природные ресурсы используются как основа жизни и деятельности народа республики, для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития они находятся под контролем и особой охраной государства.
Угольная отрасль республики является одной из передовых отраслей топливно-энергетического комплекса. По официальным данным, в 2021 году по республике добыто около 3 млн тонн угля.
Однако, по словам Токторбаева, 99% угледобывающих компаний являются частными, среди них единственным государственным предприятием, которое занимается добычей угля, является "Кыргызкомур".
"Частные компании отчисляют в бюджет государства только налоги, которые являются лишь малой частью дохода, поступающего от добычи угля. Важно отметить, что полезные ископаемые не принадлежат определенным лицам, а являются богатством страны и народа", - подчеркивает депутат.
В этой связи, в целях обеспечения экономических интересов Кыргызстана, в Закон "О недрах" предлагается внести изменение, согласно которому физическое или юридическое лицо, независимо от страны регистрации, получившее лицензию на право пользования крупными и средними месторождениями угля, обязано создать в Кыргызской Республике юридическое лицо с обязательным долевым участием государства не менее 40%, на которое оформляется лицензия на право пользования недрами.
При долевом участии государства КР будет выступать в качестве партнера и гаранта недропользователю, добавляет Токторбаев.
Источник: kaktus.media
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