В мэрии Бишкека считают, что при назначении вице-мэров нарушений не было. И вот почему

Назначение вице-мэров Бишкека прошло в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики, заявили в пресс-службе столичной мэрии.
И вот как обосновали свое заявление.
В соответствии с Конституцией КР Бишкек - столица КР и город республиканского значения, статус которого определяется законом. Ст. 27 Закона КР "О статусе столицы" установлено, что мэрия Бишкека имеет вице-мэров, в том числе первого. Вице-мэры назначаются на должность и освобождаются от должности мэром города.
В соответствии со ст. 17 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" для поступления на отдельные административные должности государственной гражданской и муниципальной служб устанавливается особый (внеконкурсный) порядок. Их перечень определяется в реестре государственных и муниципальных должностей. А в главе 6 Реестра государственных и муниципальных должностей КР, утвержденного указом президента КР от 31 января 2017 года №17, как раз закреплено, что должности "вице-мэр города республиканского значения" являются высшими муниципальными должностями, назначение на которые осуществляется в особом порядке.
Также отмечается, что статьей 70 Закона КР "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" установлено, что до приведения действующих законов в соответствие с настоящим Законом они применяются в части, не противоречащей ему. И, в соответствии с ч. 3 ст. 32 Закона КР "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", в случае коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и, если ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта, регулирующего данную сферу правоотношений.
Напомним, ранее сообщалось, что по запросу бишкекчанина Марата Акматалиева Генеральная прокуратура выявила нарушения при назначении вице-мэрами Бактыбека Абдиева, Олега Попикова и Нурлана Шаршеналиева.
Источник: kaktus.media
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