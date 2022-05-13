Кабмин выделяет 169,3 миллиона сомов на покупку машин "скорой"

В кабмине рассказали, за счет чего выделена сумма на приобретение спецмашин.

Кабинет министров выделяет 169,3 миллиона сомов на покупку машин скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба кабмина.

Поясняется, что деньги выделены за счет остатков бюджетных средств 2022 года в соответствии с постановлением правительства "Об утверждении порядка формирования и использования сумм штрафов, взысканных за нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением аппаратно-программного комплекса, в рамках реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" от 18 февраля 2019 года. То есть деньги поступили от уплаты водителями штрафов за нарушения, зафиксированные "Безопасным городом".

Министерству финансов поручено согласовать вопрос с Комитетом ЖК по бюджету, экономической и фискальной политике.

Источник: sputnik.kg