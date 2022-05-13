В ДУМК ответили депутату, который процитировал Коран в защиту легализации казино

В муфтияте отметили, что в Коране ответ на вопрос о том, что является «халал», а что нет, дан еще 14 веков назад.
В Духовное управлении мусульман Кыргызстана ответили депутату Арсланбеку Малиеву, который процитировал Коран в защиту легализации казино.
Нардеп в ходе обсуждения законопроекта об игорной деятельности привел в пример суру из Корана: «У тебя спросят насчет спиртного и азартных игр, в этом есть грех, но есть и польза», — зачитал он.
В свою очередь, в муфтияте призвали депутатов не искажать Коран ради политических очков.
«Будет правильно, если врачи займутся лечением, а молдо и депутат — своим делом. Священнослужители не вмешиваются в политику, но когда искажают слова из Корана, мы не можем промолчать», — говорится в заявлении.
В муфтияте отметили, что в Коране ответ на вопрос о том, что является «халал», а что нет, дан еще 14 веков назад.
«Не играйтесь с Кораном. Не искажайте слова Аллаха ради для политических очков. У вас не хватит знаний или прав, чтобы толковать Коран, что дозволено или запрещено. Кто дал разрешение толковать Коран лицам, которые не знают религию? Уберите свои руки от Корана. Если не хватает ума, посоветуйтесь с специалистами», — заявили в ДУМК.
Отметим, в ходе обсуждения законопроекта депутат Арсланбек Малиев вместе с казино также предложил легализовать и марихуану. По его словам, Кыргызстану, чтобы вести экономическую политику, нужно принимать нестандартные решения.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!