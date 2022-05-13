В ДУМК ответили депутату, который процитировал Коран в защиту легализации казино

В муфтияте отметили, что в Коране ответ на вопрос о том, что является «халал», а что нет, дан еще 14 веков назад.

В Духовное управлении мусульман Кыргызстана ответили депутату Арсланбеку Малиеву, который процитировал Коран в защиту легализации казино.

Нардеп в ходе обсуждения законопроекта об игорной деятельности привел в пример суру из Корана: «У тебя спросят насчет спиртного и азартных игр, в этом есть грех, но есть и польза», — зачитал он.

В свою очередь, в муфтияте призвали депутатов не искажать Коран ради политических очков.

«Будет правильно, если врачи займутся лечением, а молдо и депутат — своим делом. Священнослужители не вмешиваются в политику, но когда искажают слова из Корана, мы не можем промолчать», — говорится в заявлении.

В муфтияте отметили, что в Коране ответ на вопрос о том, что является «халал», а что нет, дан еще 14 веков назад.

«Не играйтесь с Кораном. Не искажайте слова Аллаха ради для политических очков. У вас не хватит знаний или прав, чтобы толковать Коран, что дозволено или запрещено. Кто дал разрешение толковать Коран лицам, которые не знают религию? Уберите свои руки от Корана. Если не хватает ума, посоветуйтесь с специалистами», — заявили в ДУМК.

Отметим, в ходе обсуждения законопроекта депутат Арсланбек Малиев вместе с казино также предложил легализовать и марихуану. По его словам, Кыргызстану, чтобы вести экономическую политику, нужно принимать нестандартные решения.

Источник: bulak.kg