Идея легализации казино — кабмин КР рассказал, сколько денег поступит в бюджет

Глава Госфиннадзора напомнил, что казино будут доступны только для иностранцев.
При легализации казино в Кыргызстане ежегодно в бюджет будет поступать до двух миллиардов сомов, сообщил глава Госфиннадзора при кабмине Улан Сарбанов.
Сегодня он выступает перед депутататами ЖК с проектом закона о легализации игорной деятельности. По расчетам властей, это поможет развить туризм и пополнить казну.
По словам Сарбанова, с каждым годом будут повышаться налоговые ставки. То есть, в 2022 году прогнозируется поступление 1,17 миллиарда сомов, в 2023 — 1,6 миллиарда, а в 2024 году — 2,1 миллиарда.
"В 2011 году (до запрета казино — Прим. Ред.) было девять заведений по стране, в них 96 игровых столов. Сейчас расчеты ведутся, опираемся на те данные", — отметил он.
Он также заявил, что посещать казино смогут только иностранцы, для кыргызстанцев вход будет запрещен.
Источник: sputnik.kg
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