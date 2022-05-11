Президент: Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим

Конечно, эти коттеджи и квартиры не являются обычными или дешевыми.

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал почему арестовали и отпустили под домашний арест Алексея Ширшова.

Приводим полный текст публикации:

"Я дам полную информацию о Ширшове общественности и тем, кто устраивает шум. В нашей работе нет ничего секретного. Вся наша работа исключительно в интересах государства.

Месяцев 6-7 назад Ширшов вышел на нас через моих помощников. Они сообщили мне, что он просит принять его, якобы он нашел банк, в котором под арестом находятся 200 миллионов долларов Максима Бакиева. Как я могу его принять, если он в розыске. Я спросил, находится ли он в Кыргызстане, на что мне ответили, что он связался по телефону из-за рубежа.

Я немедленно дал указания Генпрокуратуре, ГКНБ и МВД узнать, за что и по каким делам были возбуждены уголовные дела в отношении него в 2010 году. В итоге мне ответили, что против Ширшова не возбуждено ни одно уголовное дело, и что он не находится в розыске.

Тогда я согласился принять его. Поскольку временное правительство не инициировало возбуждения уголовного дела против Ширшова в 2010 году, я могу его принять. В тот же день начались работы по возвращению тех самых 200 миллионов долларов. С тех пор выполнено процентов 60-70 работ. Даст Бог в один день мы вернем эти деньги. Если вы помните, 20 марта 2019 года таким образом в республиканский бюджет были возвращены 4,5 миллиона долларов Максима Бакиева.

Он также рассказал, кто из членов временного правительства и власть имущих в 2010 году завладели имуществом Максима, в том числе в пансионате "Аврора Плюс", не передав государству.

В тот же день я дал задание ГКНБ все тщательно расследовать и изъять все коттеджи и квартиры в пансионате в собственность государства. Уголовное дело до сих пор расследуется под надзором Камчыбека Кыдыршаевича. Он дает указания по этому уголовному делу.

Конечно, эти коттеджи и квартиры не являются обычными или дешевыми. Всего 27 коттеджей и 69 квартир. Стоимость одного коттеджа составляет около 300 тысяч долларов. Квартиры стоят около 100 тысяч долларов каждая.

Коттеджи разграбили чиновники. Среди них есть члены временного правительства. Причина, по которой я делюсь этой информацией, заключается в том, что эти люди, как ни в чем не бывало, громко и беспочвенно критикуют власть. Они говорят о том, что Ширшова должны были задержать за границей или же не отпускать его, после задержания.

Это понятно. Если бы его задержали за границей, то тогда бы не было показаний. Дело не сдвинулось бы с места. ГКНБ в ближайшее время объявит имена владельцев коттеджей, и направит это дело в суд.

Имущество Максима должно быть передано государству, как и переданы 100% акций корпорации "Дастан", принадлежавших Ширшову.

Сегодня она находится в государственной собственности. Успешно работает и приносит прибыль.

Кто еще знает, куда вывез деньги Максим, сообщите. Мы не будем задерживать тех, кто помогает государству. Мы сотрудничаем в интересах страны и народа. И самое главное, что мы не будем вмешивать их в государственные дела. Мы не дадим своровать госимущество.

В первую очередь меня волнуют интересы государства и народа.

Если ты работаешь против интересов государства, обязательно ответишь. Таков принцип.

Другое меня не интересует. Мы не обращаем внимания на то, что говорит оппозиция или отдельные НПО.

Мы будем двигаться вперед. Не дайте себя обмануть отдельным не столь умным людям, которые даже семью свою не могут нормально содержать.

И не обращайте внимания на тех, кто кричит, что Максим Бакиев позже тоже приедет. Максим Бакиев не вернется сюда, даже если мы его озолотим. Он не сумасшедший", - говорится в публикации.



Источник: vb.kg