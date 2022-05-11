В Минздраве Кыргызстана сообщили о вспышке кори в Таджикистане. Какие меры принимаются

Европейская неделя иммунизации в Кыргызстане пройдет с 11 мая по 18 мая.

Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции.

Тема Европейской недели иммунизации 2022 года - "Долгая жизнь для всех".

Ее цель – подчеркнуть важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого человека.

"Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее – начиная с самой первой вакцины от оспы (с 1798 года) и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами, которые используются для предупреждения тяжелых случаев заболевания COVID-19. Вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют нам защищать коллективное здоровье всех людей как членов мирового сообщества", - рассказали в Минздраве.

За прошедшее несколько лет Кыргызстан включил в Национальный календарь профилактических прививок несколько новых вакцин:

пентавалентную вакцину (АКДС-ВГВ-ХИБ) - в 2009 году;

конъюгированную пневмококковую вакцину (ПКВ) - в 2016 году;

инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) - в 2018 году;

ротавирусную вакцину - в 2019 году.

Отмечено, что, наряду с работой прививочных кабинетов, всю неделю будут задействованы 65 мобильных бригад во всех регионах для проведения плановой и наверстывающей иммунизации детей и взрослых согласно календарю профилактических прививок. В связи со вспышкой кори в Таджикистане во время недели иммунизации упор будет сделан на вакцинацию против этой болезни и меры для предупреждения ее завоза в республику.

"Вакцины являются одним из самых когда-либо изобретенных экономически эффективных инструментов здравоохранения: каждый сом, потраченный на иммунизацию детей, приносит прибыль до 3 тыс. сомов. Иммунизация обеспечивает защиту от большинства инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, коклюш, вирусный гепатит В, паротит, любое из которых может стать причиной смерти или инвалидности. Поэтому я лично призываю каждого с ответственностью подойти к вопросу вакцинации, чтобы мы могли все вместе защитить себя и окружающих", - отметила представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

Справка:

Каждый год в Европейском регионе ВОЗ проходит Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), направленная на популяризацию идеи о том, что иммунизация имеет огромное значение для профилактики заболеваний и защиты жизней. Впервые неделя прошла в 2005 году, участие в ней приняли всего лишь несколько стран региона. Цель инициативы заключалась в увеличении охвата вакцинацией, путем распространения информации о том, что каждый ребенок нуждается в защите от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, и имеет право на такую защиту.

Источник: kaktus.media