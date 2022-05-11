Садыр Жапаров учредил президентскую стипендию: студентам могут выделить до $50 тысяч

Мы пока решили начать в этом году с распределения 50 стипендий.

Садыр Жапаров учредил новую программу международных стипендий под названием "Эл умуту" ("Надежда народа"). По словам самого президента, размер стипендии может доходить до 50 тысяч долларов, но сумма зависит от выбранного вуза. Приоритет отдается техническим и инженерным направлениям.

"В поддержку стремления нашей страны к самым высоким мировым стандартам образования и науки я только что подписал указ об открытии новой программы международных стипендий "Надежда народа" ("Эл умуту"). Программа предусматривает предоставление стипендий для молодых кыргызстанцев, поступивших на магистратуру и докторантуру в один из 100 ведущих университета мира.

Мы пока решили начать в этом году с распределения 50 стипендий. Сумма стипендии зависит от выбранного университета, но максимум составляет 50 тысяч долларов США. Приоритет отдается техническим и инженерным направлениям, но можно, конечно, подать и по экономике и гуманитарным специальностям.

Десять стипендий предоставляется для получения докторской степени. Особую поддержку мы хотим оказать нашим молодым ученым-преподавателям, которые смогут поделиться своими знаниями с новым поколением студентов. Кроме новой программы президентских стипендий, по моему заданию в настоящее время правительство приступило к проработке целевых двусторонних соглашений с ведущими университетами мира по направлению наших студентов для учебы.

Я не устану повторять, что самым главным ключом к нашему успеху являются инвестиции в человеческие ресурсы", - заявил президент.

Источник: Кактуз.кж