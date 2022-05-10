Назира Айтбекова: «Даже если в глазах русских мы «бараны», мы продолжаем цепляться к ним»

Хотелось бы, чтобы кыргызы жили свободно, независимо, под своим флагом, в мире, будучи сильной страной!
Вчера, 9 мая в День победы известная актриса и ведущая Назира Айтбекова на своей страничке в социальных сетях написала, что ее дедушка Бакас лишился своего здоровья, чтобы русские удержались во власти.
- Это мой дед Бакас. Лишился здоровья во время Великой отечественной войны, чтобы русские не упустили власть из рук. Воевал за русских. Многие кыргызы оказались в мясорубке! Интересный у нас народ. В истории они совершили не одно кровопролитие, был геноцид 1916 г., репрессия, мы в их глазах «бараны», но наш народ продолжает цепляться за русских. Еще говорим: «Матушка Россия». Осмелимся ли когда-нибудь на сепарацию или полностью им подчинимся? Наши предки, наверное, неспроста говорили: «Если хочешь дружить с русскими, держи наготове алебарду». Кыргызы никогда не должны быть «мясом». Хотелось бы, чтобы кыргызы жили свободно, независимо, под своим флагом, в мире, будучи сильной страной! – пишет актриса.
Источник: koom.press
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