«Европейские деревни» откроют свои двери для жителей Бишкека, Оша и Каракола

Отмечается, что праздник знаменует важную историческую дату — 30-летие двустороннего сотрудничества между Евросоюзом и КР.

В честь Дня Европы в Бишкеке, Оше и Караколе пройдут праздничные мероприятия «Европейские деревни». Об этом сообщили в представительстве Европейского Союза (ЕС) в КР.

Отмечается, что праздник знаменует важную историческую дату — 30-летие двустороннего сотрудничества между Евросоюзом и КР.

«В Европейских деревнях будут отражены основные достижения двустороннего сотрудничества между КР и ЕС, представлена культура стран-участниц ЕС, а также предложены перспективы будущего сотрудничества. Посетителей ждет дегустация традиционных блюд европейской кухни, красочная шоу-программа, различные конкурсы с призами, а также выступления известных местных артистов – Тамга, Толгонай Арзыкеевой и Combo Band», — сообщили в представительстве.

Мероприятия пройдут 10 мая в 13:00 в трех городах:

Бишкек, аллея у памятника Курманжан Датке (недалеко от кинотеатра «Ала-Тоо»).

Ош, парк им. Токтогула Сатылганова.

Каракол, Центральная площадь города

Источник: bulak.kg