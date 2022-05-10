«Европейские деревни» откроют свои двери для жителей Бишкека, Оша и Каракола

Отмечается, что праздник знаменует важную историческую дату — 30-летие двустороннего сотрудничества между Евросоюзом и КР.
В честь Дня Европы в Бишкеке, Оше и Караколе пройдут праздничные мероприятия «Европейские деревни». Об этом сообщили в представительстве Европейского Союза (ЕС) в КР.
Отмечается, что праздник знаменует важную историческую дату — 30-летие двустороннего сотрудничества между Евросоюзом и КР.
«В Европейских деревнях будут отражены основные достижения двустороннего сотрудничества между КР и ЕС, представлена культура стран-участниц ЕС, а также предложены перспективы будущего сотрудничества. Посетителей ждет дегустация традиционных блюд европейской кухни, красочная шоу-программа, различные конкурсы с призами, а также выступления известных местных артистов – Тамга, Толгонай Арзыкеевой и Combo Band», — сообщили в представительстве.
Мероприятия пройдут 10 мая в 13:00 в трех городах:
- Бишкек, аллея у памятника Курманжан Датке (недалеко от кинотеатра «Ала-Тоо»).
- Ош, парк им. Токтогула Сатылганова.
- Каракол, Центральная площадь города
Источник: bulak.kg
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