Токаев объявил выговор послу в Египте, предложившему переименовать Казахстан и его столицу

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Каире Кайрат Ламе Шарифу за нарушение этики госслужащих, сообщила пресс-служба главы государства.
«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п.9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», - говорится в сообщении.
В начале мая казахский дипломат на своей странице в Facebook предложил избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.
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Источник: @centralasiamedia.
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